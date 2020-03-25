  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بومبيو

أول رد أمريكي على اتهام الصين لها بنشر "كورونا"

قطارات

النقل تعلن مواعيد تشغيل القطارات أثناء حظر التجوال

مجلس الأمن

لأول مرة فى التاريخ.. مجلس الأمن يجتمع عبر الفيديو

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

مفاجأة.. مصري ينقل كورونا لـ 54 مواطنًا في 6 محافظات

المهندسة المصرية غادة بدر

الكويت ترحل مهندسة مصرية أثارت الجدل (فيديو)

كورونا

إيطاليا تقدم مساعدات لدولة عربية لمواجهة كورونا

هالة زايد

وفاة و40 إصابة جديدة.. "الصحة" تحذر من هذه المعامل

الملك سلمان

الوضع يخرج عن السيطرة في السعودية والملك سلمان يتدخل

هند القحطاني تشعل مواقع التواصل

اتهامات مخلة..ناشطة سعودية تصف فنان شهير بـ"السادي"

وزيرة الصحة

الصحة: نتخوف من الوصول لألف مصاب في أيام قليلة

الصحة العالمية تعلن تضامنها مع الأمير تشارلز لإصابته بكورونا

عرب وعالم

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

#

الصحة العالمية تعلن عدد مصابي كورونا فى العالم

#

الصحة العالمية تعلن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا

#

الصحة العالمية تحذِّر من استخدام هذه الأدوية للمشتبه فى إصابتهم بكورونا

الأمير تشارلز

الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن تضامنه مع الأمير تشارلز أمير ويلز، والعائلة المالكة البريطانية، بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر،:" أفكاري وأطيب تمنياتي مع الأمير تشارلز والعائلة الملكية،  يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر على أى منا ويجب أن نبقى أقوياء معًا في مكافحته، كوفيد19".

وأصدر مكتب الأمير تشارلز، الابن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بيانا بتوضيح حالته الصحية بعد الإعلان رسميا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تعلن تضامنها مع الأمير تشارلز لإصابته بكورونا
» ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"
» صحيفة: ترامب يعاند خبراء الصحة
» الإمارات تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا
» حالتي وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
» الإفتاء تكشف حكم أداء صلاة الجمعة بالمنزل
» 80 وفاة جديدة بسبب كورونا فى هولندا
» مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".. فنانة شهيرة تثير ضجة
» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها
» فيروس هانتا يضرب الصين وهذه أعراضه
» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:45 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة