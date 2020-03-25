الصحة تستثني هذه المستشفيات من قرار حظر التجوال

أصدرت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة كتاب دوري رقم 4 لسنة 2020 وموجه لمديريات الشئون الصحية في المحافظات.

واستثنى الكتاب، المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها، وكذلك مراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة من الحظر اليومي.

وأوضح البيان الدوري أن باقي المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها يطبق عليها الحظر اليومي، ويتم إغلاقها اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بالإضافة إللى إغلاقها غلقا كاملا يومي الجمعة والسبت.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442، مضيفة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.