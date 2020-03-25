  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بومبيو

أول رد أمريكي على اتهام الصين لها بنشر "كورونا"

قطارات

النقل تعلن مواعيد تشغيل القطارات أثناء حظر التجوال

مجلس الأمن

لأول مرة فى التاريخ.. مجلس الأمن يجتمع عبر الفيديو

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

مفاجأة.. مصري ينقل كورونا لـ 54 مواطنًا في 6 محافظات

المهندسة المصرية غادة بدر

الكويت ترحل مهندسة مصرية أثارت الجدل (فيديو)

كورونا

إيطاليا تقدم مساعدات لدولة عربية لمواجهة كورونا

هالة زايد

وفاة و40 إصابة جديدة.. "الصحة" تحذر من هذه المعامل

الملك سلمان

الوضع يخرج عن السيطرة في السعودية والملك سلمان يتدخل

هند القحطاني تشعل مواقع التواصل

اتهامات مخلة..ناشطة سعودية تصف فنان شهير بـ"السادي"

وزيرة الصحة

الصحة: نتخوف من الوصول لألف مصاب في أيام قليلة

النقل تعلن المواعيد الجديدة للقطارات بعد حظر التجول

آخر الأخبار

قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

النقل تعلن مواعيد تشغيل القطارات أثناء حظر التجوال

#

إعلامي: حظر التجول كان مطلب شعبي وجماهيري

#

بعد حظر التجول.. قرار عاجل لمدبولي يخص 4 جهات حكومية

#

عقوبات مخالفي حظر التجول.. تعرف عليها

النقل

حظر التجول

المواعيد الجديدة للقطارات

أعلنت وزارة النقل عن تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلًا ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء بما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وأكدت الوزارة عدم تأثر القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها (خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساءً).

أما فيما يخص القطارات التي كان من المقرر قيامها أو وصولها داخل الفترة من (الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا)، فقد تم تعديل تشغيل بعضها ليتم تشغيلها نهارًا وفي التوقيتات المسموح بها (خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساءً)، مع إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء.

وتم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الانتهائية الساعة 6.30 مساء ابتداءً من اليوم وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارًا من الخميس 26- 3 -2020 ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً بجميع خطوط الشبكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تعلن تضامنها مع الأمير تشارلز لإصابته بكورونا
» ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"
» صحيفة: ترامب يعاند خبراء الصحة
» الإمارات تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا
» حالتي وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
» الإفتاء تكشف حكم أداء صلاة الجمعة بالمنزل
» 80 وفاة جديدة بسبب كورونا فى هولندا
» مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".. فنانة شهيرة تثير ضجة
» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها
» فيروس هانتا يضرب الصين وهذه أعراضه
» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:45 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة