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"الديهي": نبيلة مكرم "مكوك وزاري"

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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
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محمد فضل

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نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قالت إن هناك تسيير لرحلتين من لندن إلى القاهرة غدًا لإعادة مصريين عالقين، معقبًا: "الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها في أحلك الظروف، حتى لو كانت ببريطانيا التي بها وباء"

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن نبيلة مكرم بمثابة مكوك وزاري، متوجهًا لها بالشكر على ما تقوم به.

وأوضح "الديهي"، أن هناك معلومة لديه وصلت إليه من أحد أولياء الأمور أن هناك 50 مواطن مصري في بالي يريدوا العودة لمصر، مطالبًا وزيرة الهجرة بتبني إعادتهم لمصر.


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