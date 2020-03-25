رسالة عاجلة من "السيسي" للمواطنين

25 مارس 2020 - 08:30 م

بعد تطبيق قرار حظر التجوال مساء اليوم الأربعاء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة لجميع المواطنين، مطالبهم بالإلتزام بقرارات الحكومة.

وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من إجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، اتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين".

وتابع الرئيس ": وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".

وأضاف الرئيس السيسي :" وأقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

