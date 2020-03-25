فنانة مصرية شهيرة تصدم الجميع وتعلن إصابتها بـ"كورونا"

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رولا محمود
رولا محمود
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انجلترا

فنانة

كورونا

رولا محمود

أعلنت فنانة مصرية شابة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالتها من سيئ إلى أسوأ.

وكشفت الفنانة رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا ، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وكتبت "رولا" عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" عن إصابتها بالمرض قائلة: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ".

وأضافت: "أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وشهدت المملكة المتحدة البريطانية، أمس أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.

تشمل أحدث الأرقام اليومية 21 حالة وفاة فى مستشفى نورثويك بارك الذى أعلن عن "حادث خطير" الأسبوع الماضى بعد نفاد أسرة العناية المركزة، وطلبت من المستشفيات القريبة رعاية المرضى لأنها لا تستطيع التعامل مع مرضى Covid-19 التى كانت تستقبلها.

وقلت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، إن 21 حالة وفاة فى المستشفى كانوا من بين 83 شخصًا آخرين توفوا بسبب كورونا فى إنجلترا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 386 تراوحت أعمارهم بين 33 إلى 103.

ويعتقد أن الشاب البالغ من العمر 33 عامًا هو أصغر ضحية في المملكة المتحدة حتى الآن. وأعلنت الهيئة الوطنية للصحة يوم الأحد أن يبلغ من العمر 18 عامًا قد توفى بسبب الفيروس ولكن تبين إصابته بالمرض لكنه توفى بسبب حالة لا علاقة لها بكورونا.





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