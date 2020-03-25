» صور.. سجن فتاة أخفت المخدرات في منطقة حساسة

عوقبت فتاة بريطانية بالسجن 27 شهرًا، بعد محاولتها تهريب مخدرات خلال مشاركتها في مهرجان للرقص قبل شهور.

وألقي القبض على "شانيس بوردن" (22 سنة)، متلبسة بكميات من الكوكايين والحشيش وحبوب النشوة والكيتامين بقيمة 2000 جنيه إسترليني إلى مهرجان الرقص في "شيشاير" في شمال غرب إنجلترا في أغسطس الماضي.

وعثر على المخدرات مخبأة في الواقي الذكري مخبأة داخل مهبلها، بعد أن اكتشفها كلب وهي تسير عبر بوابات الباب إلى المهرجان الذي كان يحضره 80 ألف شخص.

وعقب القبض عليها، زعمت أن عصابة من المسافرين أجبروها على حمل المخدرات.

وأضافت: "كنت في طريقي، وقام أربعة أو خمسة أشخاص يشبهون الغجر بسحب السكين، وشفرة صغيرة علي، وأعطوني الواقي وعلبة"،

وأشارت إلى أنها قامت بدس المخدرات في الواقي، ومن ثم وضعتها في مهبلها لإخفائها. غير أن القاضي رفض تصديق روايتها، وسجنها لمدة 27 شهرًا بعد إدانتها بحيازة مخدرات.