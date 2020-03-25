مشارك في تحدي لعق المرحاض يصارع الموت بسبب «كورونا»

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أصيب واحد من أبرز المشاركين في "تحدي فيروس كورونا" على تطبيق "TikTok " وهو يلعق مقعد المرحاض داخل الطائرة بالفيروس المميت.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الرجل الذي صور نفسه وهو يلعق وعاء المرحاض في "تحدي الفيروس التاجي" يرقد داخل المستشفى حاليًا لتلقي العلاج من المرض القاتل.

وكان خبراء الصحة انتقدوا ما يسمى بـ "تحدي الفيروس التاجي"، الذي يتم مشاركته عبر مقاطع الفيديو على الإنترنت لأشخاص يلعقون الأشياء في الأماكن العامة.

وتمت مشاركة مقاطع الفيديو الصادمة عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من التحذيرات الرسمية لوقف انتشار فيروس "Covid-19 ".

وكان مقدم برنامج "صباح الخير بريطانيا"، بيرس مورجان دعا إلى محاكمة المشاركين في "تحدي فيروس كورونا"، الذي يتضمن لعق المراحيض، بتهمة "محاولة القتل".

وأعاد مورجان نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لرجل يلعق المرحاض كجزء من التحدي المروّع، الذي انتشر على نطاق واسع.

وفي الفيديو، يدخل أحد المشاركين في التحدي الغريب من نوعه إلى ما يبدو أنه حمام عام، ثم يلعق المرحاض، ومن ثم ينظر إلى أعلى، وهو يقول: "تحدي الفيروس التاجي".

وعلق مورجان على الفيديو الذي شاركه، قائلاً: "هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى القبض عليهم واتهامهم بمحاولة القتل"، مشددًا على جدية كلامه.


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