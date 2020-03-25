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كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: تكثيف عدد القطارات قبل موعد الحظر لمنع التكدس

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وزير النقل: تكثيف عدد القطارات قبل موعد الحظر لمنع التكدس

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كامل الوزير وزير النقل
كامل الوزير وزير النقل
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المصريون ـ متابعات

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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن المصريين أثبتوا أنهم أكثر وعيًا وانضباطًا بالتزامهم بقرار حظر التجول، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، وبدء التطبيق اعتبارًا من السابعة مساء اليوم وحتى السادسة صباحًا، كما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "الوزير"، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الوزارة قامت بوضع خطة في السكك الحديدية والمترو للتعقيم والوقاية من فيروس كورونها المستجد، نظرًا لأنها شبكة نقل لا يمكن الاستغناء عنها أو إيقافها.
وأوضح وزير النقل، أنه يتم تعقيم وتطهير ما يقرب من 120 قطار مترو أنفاق، وحوالي 300 قطار سكة حديد بشكل يومي، مشيرًا إلى أن آخر رحلة في مترو الأنفاق تنتهي قبل موعد الحظر بنصف ساعة، كما تم تعديل مواعيد قطارات المحافظات حتى تكون محطة الوصول قبل الحظر بنصف ساعة.
ولفت "الوزير" إلى أن الشغل الشاغل للحكومة هو خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه من 20 إلى 30% من الموظفين لا يذهبون للعمل، ومع ذلك قامت الوزارة بزيادة عدد الرحلات للقضاء على التكدس والزحام، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن أقصى نسبة إشغال في عربات المترو تبلغ من 50 إلى 60%.
وأعلن وزير النقل عن تكثيف عدد القطارات من الساعة الثالثة إلى الخامس اعتبارًا من غدًا الخميس لمنع التكدس، وختم حديثه قائلًا: " نضمن أن يكون المترو والسكة الحديد وسيلة مواصلات نظيفة وآمنة".

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