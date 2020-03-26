  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الخطيب

الخطيب يطلب من فايلر طلبا .. والأخير يفاجئه برد غير متوقع

محمد صلاح

ليفربول إيكو تكشف سبب شعور صلاح بالإحباط .. وتفجر مفاجأة عنه

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

علاج غريب يستخدمه أطباء أمريكا ضد كورونا .. والنتائج مذهلة

كورونا

إصابة قيادي إخواني شهير بفيروس كورونا

حادث تصادم

ارتفاع عدد وفيات الطريق الدائري إلى 18 شخصا

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: تكثيف عدد القطارات قبل موعد الحظر لمنع التكدس

أمطار على الإسكندرية

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. تحذيرات من طقس الخميس

رولا محمود

فنانة مصرية شهيرة تصدم الجميع وتعلن إصابتها بـ"كورونا"

السيسي

رسالة عاجلة من "السيسي" للمواطنين

منطقة وسط البلد

شوارع وميادين القاهرة خالية من المارة تزامنًا مع حظر التجوال

علاج غريب يستخدمه أطباء أمريكا ضد كورونا .. والنتائج مذهلة

الصفحة الأخيرة

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل
«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعلن 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

#

صدمة..الصحة العالمية: علاج "كورونا" لن يتوفر قبل هذا الموعد

#

5 قرارات مهمة تتخذها "عمان" ضد "كورونا"

#

السياحة تتخذ إجراءات جديدة للتأمين ضد فيروس "كورونا"

أمريكا

كورونا

ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" أن أطباء "نيويورك" في الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون علاجا غير متوقع لفيروس كورونا.

وقال الدكتور أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة وأخصائي الرعاية الحرجة في نورثويل هيلث، في لونغ آيلاند أنه يقوم بحقن مرضاه بكميات هائلة من فيتامين "سي" في الوريد فور وصولهم.

وأضاف: المرضى رغم ذلك يحتاجون جرعات كبيرة من مضادات الأكسدة ثلاث أو أربع مرات في اليوم.

وتابع: رغم أن الحد المسموح به للشخص العادي حوالي 90 ملليجرام من فيتامين سي يوميا ، إلا أننا نحقنهم بنحو 1500 ميللي جرام من هذا الفيتامين.

واستدرك: في الصين جربوا هذا العلاج وأتى بنتائج ممتازة جدًا.

فيما قال الدكتور جيسون مولينيت، المتحدث باسم "نورثويل"، أكبر مزود للرعاية الصحية في  الولاية ولها 23 مستشفى في جميع أنحاء نيويورك، إن فيتامين "سي" يستخدم على نطاق واسع كعلاج للفيروس التاجي المستجد كورونا في جميع أنحاء النظام  الصحي.

وتابع: يتم علاج 700 مريض بفيتامين سي بجانب علاجات الملاريا وبعض المضادات الحيوية والنتيجة جيدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فجر السعيد: فيروس كورونا مؤامرة .. ودليلي ما حدث لـ"الأمير"
» مذيع الجزيرة يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا
» صور.. سجن فتاة أخفت المخدرات في منطقة حساسة
» اختبارات منزلية لفيروس كورونا خلال أيام
» صاحبة المنزل تطرد الطبيب خوفًا من أن ينقل لها عدوى كورونا
» "الديهي": نبيلة مكرم "مكوك وزاري"
» محكمة بريطانية ترفض الإفراج عن مؤسس «ويكيليكس»
» إعلامي عن حظر التجوال: "مش عايزين زيادة في المواليد"
» القوى العاملة: الأولوية في صرف 500 جنيه لهذه الفئة
» كندا تسجل 3197 إصابة و27 وفاة بكورونا خلال يوم
» صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة