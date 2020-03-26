ليفربول إيكو تكشف سبب شعور صلاح بالإحباط .. وتفجر مفاجأة عنه

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الرياضة

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ليفربول

صلاح

أكدت شبكة ليفربول إيكو العالمية أن الانتقادات التي يتعرض لها النجم المصري محمد صلاح سببت له بعض الإحباط.

وقالت الشبكة في تقرير لها: البعض يهاجم صلاح هذا الموسم وبعض أساطير النادي يطالبون بالاستغناء عنه لتمويل صفقات جديدة .. يرون أن صلاح مستواه انخفض .. فهل هذا صحيح؟

وأضاف التقرير: يقولون إن صلاح يفقد الكرة بشكل كبير .. وهذا الانتقاد صحيح ، لكنهم تناسوا نقطة مهمة جدًا وهي أن صلاح لا يتوقف عن المحاولة ويسجل كثيرا رغم أنه يفقد الكرة كثيرا بالفعل.

وتابع التقرير: يمكن لليفربول أن يتعاقد مع لاعب يملك اللمسة المهارية في الكرة ولكنه يكون فقيرا على مستوى الإنتاجية في إحراز الأهداف .. فهل هذا منطقي؟.

واستدرك التقرير: عندما تعاقد ليفربول مع صلاح كان التعاقد لقدرته على إحراز الأهداف .. وكلوب يستطيع الموازنة في هذه النقطة حيث يطلب من بعض اللاعبين التسليم والتسلم ونقل الكرة بينما يقوم صلاح بالتسجيل .

وأنهى كاتب التقرير قائلا: صلاح محبط والأفضل أن نسلط الضوء على إيجابياته التي لا مثيل لها في الثلث الهجومي وليس سلبياته.

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