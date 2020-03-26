الخطيب يطلب من فايلر طلبا .. والأخير يفاجئه برد غير متوقع

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن وصول إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتفاق مبدئي بتمديد عقد السويسري رينيه فايلر .
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد لولا وقف النشاط الرياضي في مصر والعالم واحتمالية إلغاء الدوري وهو ما يعني عدم وجود كرة القدم لفترة طويلة .
وأكدت المصادر إلى أن إدارة الأهلي برئاسة الخطيب تحدثت مع فايلر في التجديد في ظل مسألة التوقف .. فأبلغهم أن بقائه مع الاهلي محسوم حتى لو ألغي النشاط الرياضي.
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