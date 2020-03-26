أمريكا توافق على علاج صادم ضد كورونا: للحالات الحرجة فقط

26 مارس 2020 - 08:39 ص

كشفت منظمة الدواء والغذاء الأمريكية عن موقفها من علاج مثير للجدل فيما يخص فيروس كورونا المستجد.



و وافقت منظمة FDA على اعتماد استخدام بلازما المرضى المتعافين من فيروس كورونا ونقلها إلى المرضى الذين وصلوا إلى حالة حرجة أو ميئوس منها.



وأشارت المنظمة إلى أنها وفقت على استخدام العلاج فورا في ولاية نيويورك.



ويعد هذا العلاج مثيرا للجدل نظرًا لوجود تقارير تفيد أن دولة الصين استخدمته في مقاطعة "ووهان" مع بعض المرضى لكنهم أصيبوا بالمرض مرة أخرى بعد تعافيهم.