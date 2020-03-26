أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

أشرف العبساوى
يقدم موقع «المصريون» خدمة لقرائه، لمعرفة سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس فى البنوك.
نك مصر إيران التنمية
15.710 جنيه للشراء.
15.810 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
15.710 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
كريدى أجريكول
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
بنك البركة
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية بنك
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
بنك الإستثمار العربي AIB
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB )
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
المصرف العربى الدولى
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
بنك عودة
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
اتش اس بى سى HSBC
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
البنك المصرى لتنمية الصادرات
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولى
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
بنك بلوم
15.700 جنيه للشراء.
15.800 جنيه للبيع.
ظهر12:05 م
فجر
04:32
شروق
05:56
ظهر
12:05
عصر
15:35
مغرب
18:15
عشاء
19:45