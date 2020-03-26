سفاح نيوزيلندا يعترف بقتل 51 مصليا مسلما

26 مارس 2020 - 09:48 ص

اعترف المتهم بقتل 51 من المصلين المسلمين في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا بالذنب في خطوة مفاجئة اليوم الخميس.





وأقر برينتون تارانت المعروف بـ“سفاح نيوزيلندا“ باتهامات القتل وعددها 51 واتهامات الشروع في القتل وعددها 40 وأقر بتهمة ارتكاب عمل إرهابي خلال جلسة في محكمة كرايستشيرش العليا.





وقال القاضي كاميرون ماندر في محضر الجلسة الذي أصدرته المحكمة: ”لقد أدين بكل واحدة من هذه التهم“.



وأضاف: ”يمثل الإقرار بالذنب خطوة مهمة للغاية نحو وضع نهاية لهذا العمل الإجرامي“.







وتارانت محتجز لدى الشرطة منذ الـ15 من مارس 2019 عندما ألقي القبض عليه واتهم باستخدام أسلحة نصف آلية لاستهداف المسلمين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين في كرايستشيرش.





وسبق أن نفى تارانت وهو أسترالي عمره 29 عاما كل التهم المنسوبة إليه.





ورأى القاضي ماندر أنه لا توجد حاجة الآن لمحاكمة تستغرق ستة أسابيع كان مقررا أن تبدأ في الثاني من يونيو



