إعلامية سعودية شهيرة تعلن إصابتها وبناتها بكورونا

عبد القادر وحيد
أعلنت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان، عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.
وعن تفاصيل إصابتها بكورونا تقول الإعلامية، في مقطع فيديو على إنستجرام: إنها قبل 3 أسابيع خالطت أقارب لها كانوا مصابين بالفيروس، ولم تظهر عليهم أعراض المرض، إذ كانوا في زيارة لوالدتها.
وأضافت: الحمد لله رب العالمين على كل حال.. وأنا معزولة الآن أنا وبناتي في الحجر الصحي".
وتابعت: الوقاية خير من العلاج لك ولي.. وقدمت الطاسان نصيحة لمتابعيها، حيث تبدو عليها علامات التعب وهي تعاني من السعال".
ظهر12:05 م
فجر
04:32
شروق
05:56
ظهر
12:05
عصر
15:35
مغرب
18:15
عشاء
19:45