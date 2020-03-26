» «المسابقات» تحدد موعد جديد لاستئناف الدوري

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حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 15 مايو القادم موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري العام،  تمهيدا لعرضه على الجهات الأمنية في حالة السيطرة علي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وعودة النشاط الرياضي.

وكانت إدارة «الجبلاية» قررت تجديد فترة تعليق المسابقة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.


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