السيطرة على حريق بأتوبيس نقل عام بمنطقة قصر القبة

26 مارس 2020 - 10:37 ص

اشتعلت النيران في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، صباح اليوم الخميس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، بمنطقة قصر القبة.

وورد بلاغ لنجدة القاهرة، يفيد باحتراق أتوبيس نقل عام يحمل رقم 916 والذي يحمل رقم جديد 1129 خط "الأميرية – المنيب".

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وكثف رجال إدارة المرور، من جهودهم لرفع آثار الحريق وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.