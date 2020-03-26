» قلادة صليب تفتح النار على فنانة شهيرة ..وجدل حول ديانتها

26 مارس 2020 - 10:51 ص

أحدثت الفنانة ندى موسى، ضجة كبيرة حول حقيقة ديانتها، بعدما شاركت جمهورها بمقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على "فيس بوك"، تحدثت من خلاله عن الحيوانات الأليفة وعدم نقلها عدوى فيروس كورونا.

وظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في نفس الوقت.

بينما رفضت ندى موسى الكشف عن حقيقة الأمر، واكتفت بالتعليق على الفيديو بشكل ساخر وقالت: "سبتو كل حاجة وبتتكلمو في الصليب والمصحف.. هندوسية ارتاحتو".

ويبدو أن ندى موسى، احتفظت بالمصحف وبقلادة الصليب في الوقت ذاته كدليل على الوحدة الوطنية واحترامها لكل الاديان، لكنها لم تفسر حقيقة الأمر بشكل قاطع.