شاهد.. مقابر جماعية لضحايا كورونا بمحافظة إيرانية

26 مارس 2020 - 11:20 ص

انتشر مقطع فيديو لضحايا فيروس كورونا المستجد في إيران، والذي حصد أرواح المئات، وإصابة الآلاف مع عجز الحكومة الإيرانية عن التصدى لتفشي الفيروس.

ووثق مقطع الفيديو تجهيز مقبرة جماعية لضحايا الفيروس في إقليم الأحواز.

وعلق الناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي على مقطع الفيديو قائلا : " تجهيز مقبرة جديدة بمدينة المحمرة في الأحواز للمتوفين بفيروس كورونا .. النظام الإيراني يتستر على الإحصائيات الصحيحة والشعب هو من سيدفع الثمن غالياً".

وعن تفشي الفيروس في إيران أضاف أيضا أنه وفقا لمصادر طبية في محافظة جيلان في شمال إيران ، فإن عدد المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أكثر من 800 شخص فقط في محافظ جيلان الشمالية.. ولكن السلطات الإيرانية ترفض الإفصاح عن الإحصائيات الصحيحة حتى لا يظهر فشل النظام للداخل وللعالم أيضاً .. الصور من مقبرة المتوفين بكورونا في جيلان.