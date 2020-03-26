» حقيقة وفاة أشهر الطفلة "أناهيتا" بـ "كورونا"

26 مارس 2020 - 11:30 ص

تداول رواد التواصل الاجتماعي، عبر موقعي فيس بوك وتويتر شائعة وفاة الإيرانية الشهيرة أناهيتا هاشم بفيروس كورونا.

ونشرت "أناهيتا" مقطع فيديو عبر إنستجرام بجوار والدتها في المنزل مؤكدين أن الطفلة بخير وبصحة جيدة وتحافظ على نظامها الغذائي ولا يوجد أي مشاكل صحية في العائلة.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهى تلعب وتلتقط الصور بجوار والدتها، مؤكدة أنها بخير وأن مقطع الفيديو المتداول عن وفاتها ما هو إلا طفلة تشبهها أما أناهيتا بخير حاليا.

وتعتبر الطفلة من مشاهير موقع إنستجرام ويتابعها الآلاف من الرواد.