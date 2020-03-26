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شيما الحاج تثير الجدل بصورة جديدة وتعلق: "خليك في أم بيتك"

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شيما الحاج
شيما الحاج
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"خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاركت الفنانة شيما الحاج، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام تحث من خلالها الجمهور على البقاء فى المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلقت شيما الحاج على الصورة قائلة: "خليك فأم البيت.. إن شاء الله هتعدى".

شاركت الفنانة شيما الحاج، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، في تحدي "خليك فى البيت".

وظهرت شيما الحاج فى صورة نشرتها وعلقت عليها: "احم نفسك احم بلدك.. احم مصر.. احم سوريا.. خليك فى البيت".



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