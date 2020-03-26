«السيسى» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

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السيسي

قرار

كورونا

جمهوري

المعاش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية صباح اليوم، حيث  قرار أصدر الرئيس قرار جمهوري رقم 127 لسنة 2020، بإحالة  المستشار عصام الدين على حسين كحيلة، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المعاش.

كما أصدر الرئيس قرارا آخر حمل رقم 660 لسنة ???? بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايپ)، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/8/4.

كما وافق فى القرار رقم 334 لسنة ????، على اتفاق قرض مشروع دعم زيادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية، بمبلغ ??? مليون دولار أمريکي والموقع بتاريخ 2019/5/5.

كما أصدر قرار جمهورى رقم 641 لسنة ???? بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 9/15/ ????.

ونشرت القرارات  بالجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس.


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