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كيم كاردشيان من داخل العزل: ساعدونا

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كيم كاراداشيان من داخل العزل : ساعدونا
كيم كاراداشيان من داخل العزل : ساعدونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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أصالة تصدم جمهورها بعد ظهورها في هذا المكان الغريب

تخضع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان للعزل الصحي داخل منزلها بصحبة زوجها وأبنائها، للوقاية من فيروس كورونا.

ووجهت كاردشيان رسالة لمتابعيها، من داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، حيث طلبت بمشاركة جمهورها وتبادل المقترحات حول الأفكار المرحة أثناء العزل.

وتخضع كاردشيان هي وباقي أفراد عائلتها من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام برفقة زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست وأبنائها الأربعة نورث، سانت، شيكاغو و بسالم، وهم يشاهدون التلفاز.

وعلقت كاردشيان على الصورة قائلة: "ماذا يفعل كل واحد منكم لتسلية أطفالكم.. نحن كعائلة في عزل اجتماعي ولكننا نريد المزيد من الأفكار المرحة لنقوم بها .. أي اقتراحات لمساعدتنا".

يذكر أن كريس جينر والدة كيم كاردشيان كانت قد خضعت لفحص طبي من أجل التأكد من عدم إصابتها بكورونا.

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