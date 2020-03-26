» حقيقة نقل "البعوض" لـ «كورونا»

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متابعات - أشرف العبساوى

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باعوض

منظمة صحة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانًا  للرد على شائعات انتشار فيروس كورونا من إنسان لآخر عن طريق لدغات "البعوض".

ونفت المنظمة إمكانية نقل الفيروس من شخص لآخر، وأكدت أن الفيروس لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض والحشرات.

واستكملت في منشور عبر حسابها "فيس بوك"، أنه "لا تتوفر حتى الآن أي معلومات أو دلائل توحي بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر البعوض".

وأكدت المنظمة، أن أبرز طرق انتقال فيروس كورونا هي الرذاذ التنفسي الذي يفرزه المصاب وذلك أثناء السعال، العطس أو عن طريق قطرات اللعاب أو سيلان الأنف.


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