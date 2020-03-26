المغامسي: قراءة الفاتحة 7 مرات تشفي من كورونا

26 مارس 2020 - 01:24 م

قال صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن الذكر بعد صلاة الفجر مفيد ونافع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف على حسابه في تويتر: "يظهر لي أن هذا الذكر بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس نافع بإذن الله في التحرز من وباء كورونا: "سورة الفاتحة سبع مرات- آية الكرسي – المعوذتان- قول: "بسم الله الذي لايضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"..ثلاث مرات" .

ومع انتشار فيروس كورونا دوّن المغامسي الكثير من النصائح منها: "أنت معافى في بدنك وآمنٌ في سربك وبين يديك رزقك، فاحمد اللهَ والزم فراش بيتك، حتى يكشف الله الغمّة ويرفع الله الوباء".

كما توجه بالدعاء مع مطلع ورؤية هلال شعبان قائلاً: "عسى الله أن يجعل في هلال شعبان فأل خير للمسلمين جميعًا زيادة في الإيمان وعافية في الأبدان وأمنًا في الأوطان، وأن يجعل فيه سلامة لأهل الأرض جميعا من كل بلاء ووباء".



