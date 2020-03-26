بشرى سارة لمحدودى الدخل

26 مارس 2020 - 01:28 م

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات حماية اجتماعية أكبر، في إطار القرارات الداعمة لمحدودي الدخل، لتحمل تبعات وتداعيات أزمة فيروس كورونا.

ومن ضمن مطالب أعضاء البرلمان، هو إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين، وإن اختلفت المطالب حول من يطبق عليهم القرار، فهناك رأي أن يكون على شرائح الاستهلاك الأقل، وهما الشريحتان، الأولى والثانية، فيما كان هناك رأي آخر يقول بتطبيقها على جميع المواطنين دون استثناء.

النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء خلال الشهرين المقبلين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح النائب فى بيان له، أن طلب الإحاطة نص على إرجاء دفع المواطنين بمختلف شرائحهم، فواتير الكهرباء لمدة شهرين، على أن يتم تقسيط هذين الشهرين على 6 أشهر فيما بعد، لدعم المواطنين ضد الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن هناك متضررين كثر من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالي على الحكومة دعمها، خاصة العمالة غير المنتظمة، والتي لن تستطيع العمل في أغلب الوقت.