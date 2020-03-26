تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

غرفة

أصقف إيطالي

القديسة مارثا

البابا فرنسيسي

أصيب أسقف إيطالي يقيم في مقر سكن البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان، أمس الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد، حيث  نقل إلى المستشفى، بحسب ما كشفته وسائل إعلام إيطالية.

وذكرت وكالة أنسا أن الأسقف المصاب يعمل في أمانة سر دولة الفاتيكان ويقيم منذ سنوات في بيت القديسة مارثا.

وعقب ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتخذت إجراءات لتطهير المبنى.

كما نقلت صحيفة أمريكا اليسوعية الأمريكية أن الأسقف المصاب هو المونسنيور جيانلوكا بيتزولي الذي يبلغ من العمر 58 عاما وهو مدير القسم الإيطالي في أمانة سر دولة الفاتيكان.

ونوهت أن هذا الأسقف يقيم بصورة دائمة في بيت القديسة مارثا، على غرار حوالي عشرة كهنة آخرين يعملون في دوائر الفاتيكان.

يذكر أن  بيت القديسة مارثا يضم شققا فندقية ينزل فيها عدد من الأساقفة حين يكونون في زيارة إلى الكرسي الرسولي، وهو بيت ضيافة فيه شقة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس، لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

وكان البابا قد فضل إثر انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 مترا مربعا بدلا من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي.


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