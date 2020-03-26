  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد: الحيوانات ركبت سفينة نوح والبشر غرقوا

ارشيف

بشرى سارة لمحدودى الدخل

نادين نجيم

"رشي الملح 7 مرات".. فنانة شهيرة تواجه كورونا

تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس

تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس

المغامسي

المغامسي: قراءة الفاتحة 7 مرات تشفي من كورونا

شعار الداخلية

«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 392 سجينًا

محكمة

الإعدام والمؤبد لـ10 متهمين في حريق خط بترول البحيرة

يسرا

يسرا تكشف: "وداد حمدي قتلت بدلاً مني"

كورونا في الصين

كورونا يحصد أرواح عشرات الأطباء والممرضين في إيران

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

«السيسى» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

عن كسر الحظر..

فجر السعيد: الحيوانات ركبت سفينة نوح والبشر غرقوا

الحياة السياسية

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي
فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فجر السعيد: فيروس كورونا مؤامرة .. ودليلي ما حدث لـ"الأمير"

#

فجر السعيد عن كورونا: بدأت أشك إنه غضب إلهي

#

فجر السعيد تحذر من مجاعة قادمة في الكويت

#

فجر السعيد تتهم نائبا كويتيا بالتحريض على مصر

الحظر

الحيوانات

السفينة

فجر السعيد

سيدنا نوح

أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن أسفها بسبب مخالفة البعض وكسر الحظر، والنزول إلى الشوارع في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضافت السعيد في رسالة لها على حسابها في تويتر: "نادى سيدنا نوح عليه السلام في الحيوانات مرة واحدة للنجاة فركبت السفينة..وقضى سيدنا نوح عليه السلام ما يقرب 950 سنة ينادي البشر للنجاة فاختاروا الغرق".

وتابعت: تقول وتكرر وتكرر عليه أن يبقي بالبيت، يعاند ولا يسمع الكلام.. لذلك لا تسأل عن سبب بلاء الأمة.. ولا تسأل عن جهل الأمة.

وأوضحت السعيد أن الكويت لديها خطة لإدارة الأزمة قائلة: "صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في كلمته الأخيرة قال "الجميع أدرك وفرة المخزون الغذائي والتمويني وهذا لا يبرر الإسراف بل يقتضي منا الترشيد " هذه الوفرة ولله الحمد كانت ناتج عمل وجهد طويل لإخوانكم، وما زال العمل مستمرًا للحفاظ عليها ودعمها.. تطمنوا تدبير بلا تبذير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بـ صورة جريئة
» حقيقة نقل "البعوض" لـ «كورونا»
» القوات المسلحة تطهر وزارة التعاون الدولي بصلاح سالم
» كيم كاردشيان من داخل العزل: ساعدونا
» شيما الحاج تثير الجدل بصورة جديدة وتعلق: "خليك في أم بيتك"
» حقيقة وفاة أشهر طفلة "أناهيتا" بـ "كورونا"
» جراحة عاجلة لنجم الأهلى
» قلادة صليب تفتح النار على فنانة شهيرة ..وجدل حول ديانتها
» «المسابقات» تحدد موعد جديد لاستئناف الدوري
» مليون دولار.. أنجلينا جولي تتبرع لمصابي كورونا
» هجوم شرس ضد فنانة شهيرة بسبب مساعدات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة