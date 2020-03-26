» «الاتفاق» يخطط لضم مهاجم الأهلى

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الأوقاف

اذان

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يخطط فريق الاتفاق السعودي، لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بشكل نهائى عقب انتهاء فترة إعارته.

وقدم الدولى المغربى وليد أزارو مستوى مميزا مع الاتفاق السعودي ونال ثقة جماهير الفريق ومديره الفني لذا فإن إدارة الاتفاق تجهز عرضا مميزا لإغراء الأهلي وضم اللاعب نهائيا.

وأشارت التقارير السعودية إلى أن الاتفاق سيقدم عرضًا يليق بإمكانيات أزارو وقدراته التهديفية التي تجعله من أفضل المهاجمين العرب فى الفترة المقبلة بجانب سابق فوزه بلقب هداف الدوري المصري الموسم قبل الماضى مع الأهلى.

وكان الأهلي قد أعار وليد أزارو في يناير الماضي للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.


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