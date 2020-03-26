شاهد.. يهود يتحصنون بالقرآن في مواجهة كورونا

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يهودي

كورونا

القران

مستوطنون

في مواقف غريبة ونادرة، بسبب انتشار كورونا، وطرق المواجه للفيروس المستجد، لجأ بعض اليهود إلى تشغيل سور من القرآن الكريم في محلاتهم التجارية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمستوطن يهودي يقوم بتشغيل  القرآن الكريم داخل محله التجاري.

وبحسب ما أظهره الفيديو فإن صاحب المطعم اليهودي يظهر، وهو يستمع لسورة الفاتحة ويرفع صوت القارئ مشاري راشد أثناء الأداء.

 يذكر أن إصابات الفيروس ارتفعت في إسرائيل إلى 2495 حالة وتم تسجيل ثلاث وفيات ، وسط ارتباك بين المسؤولين.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل أنه تم تسجيل سادس وفاة بإسرائيل بفيروس كورونا.

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