  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

كلمة نارية للملك سلمان عن مواجهة "كورونا"

صلاح

أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

بعد تفشي كورونا.. دعوات لهدم قصر روحاني

بعد تفشي كورونا.. دعوات لهدم قصر روحاني

الدكتور محمد مختار جمعة

صيغة جديدة لأذان الجمعة

يهود يتحصنون بالقرآن

شاهد.. يهود يتحصنون بالقرآن في مواجهة كورونا

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد: الحيوانات ركبت سفينة نوح والبشر غرقوا

ارشيف

بشرى سارة لمحدودى الدخل

تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس

تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس

المغامسي

المغامسي: قراءة الفاتحة 7 مرات تشفي من كورونا

نادين نجيم

"رشي الملح 7 مرات".. فنانة شهيرة تواجه كورونا

تباين أسعار الذهب بالأسواق

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

سارة أشرف

الأوقاف

اذان

صيغة

تباينت أسعار الذهب في السوق، فى بداية تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بالتذبذب الذي تشهده بورصات الذهب العالمية مع تفشي فيروس كورونا.

وسجل سعر الجرام عيار 21 "الأوسع انتشارا في مصر" 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 792 جنيها و797 جنيها.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 726 جنيها و730 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 18 تراوح من 594 جنيها إلى 597 جنيها، ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 462 جنيها و465 جنيها.

فيما يتراوح سعر الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات عيار 21 من 5544 جنيها إلى 5576 جنيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تباين أسعار الذهب بالأسواق
» «الاتفاق» يخطط لضم مهاجم الأهلى
» وزير الثقافة: بعد كورونا.. خدمة مجانية لنشر المعرفة
» "ما خفى كان أعظم".. فنانة شهيرة تثير ضجة
» تسجيل أول وفاة بكورونا داخل السجون البريطانية
» ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بـ صورة جريئة
» حقيقة نقل "البعوض" لـ «كورونا»
» القوات المسلحة تطهر وزارة التعاون الدولي بصلاح سالم
» كيم كاردشيان من داخل العزل: ساعدونا
» شيما الحاج تثير الجدل بصورة جديدة وتعلق: "خليك في أم بيتك"
» حقيقة وفاة أشهر طفلة "أناهيتا" بـ "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة