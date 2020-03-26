بعد تفشي كورونا.. دعوات لهدم قصر روحاني

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هدم

كورونا

حشمت الله طبرزدي

قصر روحاني

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمعارض إيراني بارز يطالب بالذهاب إلى قصر الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهدمه، بسبب تقاعس الحكومة عن التصدي لفيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

وأضاف الأمين العام للجبهة الديمقراطية الإيرانية حشمت الله طبرزدي في رسالة للشعب الإيراني ، لو قدر  لنا أن نموت بالفيروس بسبب فشلهم فأولى بنا أن نهاجم قصر ورحاني ونهدمه فوق رأسه لنموت بشرف .

وأوضح المعارض الإيراني البارز أن ما آلت إليه إيران بسبب سوء تقدير الأمور وضعف الإمكانات الصحية والذي تسبب في إزهاق الأرواح.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه إيران 157 حالة وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تقوم الحكومة بحفر مقابر جماعية في العديد من المحافظات لدفن جثامين ضحايا كورونا، بحسب ما وثقته مقاطع فيديو تم تداوله من قبل نشطاء ومدونون معنيين بالشأن الإيراني.


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