أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

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اصابة

محمد صلاح

ليفربول

كورونا

حجر صحى

تعيش مدينة ليفربول الإنجليزية حالة من العزلة التامة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في معظم أنحاء المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق ظهر النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، لول مرة داخل الحجر الصحي المنزلي، يؤدي تمارين رياضية للتغلب على الحجر.

ونشر "صلاح" صورتين له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يتدرب في المنزل، وكتب عليها: "العمل من المنزل".

وكان تقرير كاميروني، أكد إصابة جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول، بفيروس كورونا.

وكان رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، نفى بشكل قاطع شائعة إصابة مهاجم ليفربول الإنجليزي بفيروس "كورونا".

وغرّد عباس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"،: "كم هو مخجل نشر شيء حساس للغاية بدون معرفة أو مصدر".

واعتبر أنّ هذا الشيء مقزز ومرعب في ذات الوقت، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار الزائفة هدفها فقط الحصول على "النقرات".

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية، أن صلاح وعددا من زملائه باتوا ضمن المشتبهين بإصابتهم بـ"كورونا".

وتحدثت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن احتمال انتقال العدوى لصلاح خلال آخر مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

إذ تم عزل خمسة من لاعبي بورنموث بينهم حارس المرمى أرتور بوروك إثر ظهور أعراض كورونا عليهم في الساعات الماضية.

وانتشرت في الأونة الأخيرة بعض الشائعات المرتبطة بإصابة عدد من نجوم الكرة بـ"كورونا"، أبرزها تداول خبر إصابة الأرجنتيني ديبالا بهذا الفيروس، قبل أن ينفي اللاعب هذه الأنباء.

يذكر أن ليفربول أعلن مؤخرا، تجميد نشاطه الرياضة، بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي، بإيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي حتى نهاية شهر أبريل ، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.


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