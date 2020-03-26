إسقاط أول حكومة أوروبية بسبب "كورونا "

شهدت كوسوفو تصويتًا على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، حيث أيد المشرعون إسقاط حكومته بسبب تعاملها مع فيروس كورونا المستجد .

وبهذا تصبح أول حكومة أوربية تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي الفيروس التاجي ".

وحصلت مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة على 82 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 نائبا، مقابل 32 نائبا صوتوا ضدها في حين امتنع نائب واحد عن التصويت. وسلط رئيس الوزراء التي تمت الإطاحة بحكومته قبل التصويت الضوء على القرارات والأعمال التي قامت بها حكومته طيلة 50 يوما، مشيرا إلى أن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة .