الإمارات تجلي الروس من على أراضيها

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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإمارات صرحت لـ5 رحلات جوية لإجلاء الروس، وذلك بعدما علقت أبوظبي حركة الطيران لمكافحة انتشار كورونا .

وقالت زاخاروفا عبر صفحتها في "فيس بوك" اليوم الخميس: "منحت الإمارات إذنا لخمس رحلات... شكرا أبوظبي".

وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت أن أبوظبي لم تمنحها الإذن اللازم لقيام رحلات جوية لإعادة المواطنين الروس من الإمارات.

وفي 25 مارس الجاري، علقت الإمارات الحركة الجوية مع جميع بلدان العالم، باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس في الإمارات 333، وفقا لأحدث البيانات.


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