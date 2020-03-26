» تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3، وهذه أول حالة إصابة بالفيروس لمواطن موريتاني بعد إصابة أجنبيين، سائح وعاملة منزلية .

وقال وزير الصحة، محمد ولد حامد، إن "المصاب مواطن يبلغ من العمر 74 سنة، قدم من فرنسا على متن الخطوط الجوية الفرنسية في 15 من الشهر الجاري، وقد تم تشخيص حالته الصحية فجر اليوم الخميس ".

وأكد أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض والتكفل به قد تم اتخاذها مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من أجل عزلهم ومتابعتهم.

وكانت موريتانيا قد فرضت سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، منها وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية ووقف الدراسة والأنشطة الثقافية والرياضية، وحظر التجول ليلا.


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