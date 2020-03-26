» وفاة مغتصب فتاتين داخل السجن بفيروس كورونا

أصبح "إدوين هيلير" - المدان باغتصاب فتاتين - أول سجين في بريطانيا يتوفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ).

السجين البالغ من العمر 84 عامًا كان محتجزًا داخل سجن "HMP Littlehey " في قرية "بيري"، بالقرب من "هانتينجدون" في "كامبردجشاير"، شرقي إنجلترا.

وقالت تقارير، إن "هيلير" كان يعاني من مشاكل صحية كامنة وتوفي في المستشفى يوم الأحد.

ووفق صحيفة "ذا صن"، فإن "هيلير" أدين في فبراير 2016 باغتصاب فتاة أقل من 14 عامًا، ومحاولة اغتصاب أخرى دون سن 15 عامًا في السبعينيات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ": "القلق الحقيقي هو كيف التقط المرض، ومن الشخص الآخر الذي اتصل به وكيف مات. هل التقطه في السجن، أو في المستشفى؟ وإذا كان في السجن، فيجب الإسراع في عزل أي شخص اتصل به".

وقال متحدث باسم مصلحة السجون: "توفي سجين يبلغ من العمر 84 عامًا في "HMP Littlehey " في المستشفى يوم 22 مارس. قلوبنا مع عائلته في هذا الوقت".

وأضاف: "كما هو الحال مع جميع الوفيات في الحجز، سيكون هناك تحقيق مستقل من قبل السجون".

وحتى يوم الأربعاء، سجلت إصابات إيجابية بالفيروس لـ19 سجينًا في 10 سجون، بينما جاءت نتيجة التحاليل إيجابية لأربعة من موظفي السجن في أربعة سجون.

كما أثبتت إيجابية المرض لثلاثة من مرافقي السجناء وموظفي خدمات السجن.

وقالت مصلحة السجون، إنه تم وضع خطط طوارئ قوية في منشآتها بالتشاور مع هيئة الصحة العامة في إنجلترا ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن السجون مستعدة جيدًا لاتخاذ إجراءات فورية أينما تم تحديد الحالات أو الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "Covid-19 "، من بينها عزل السجناء عند الضرورة.