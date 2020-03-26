"الرقابة" تضبط 1500 كمامة ومستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام

تشن هيئة الرقابة الإدارية، حملات ميدانية على أماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط مصنع مشغل خياطة وتطريز بإحدى القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن المشغل يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة.

وتم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتهم.