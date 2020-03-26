قرار صادم من اتحاد الكرة لحسام البدري بسبب كورونا

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حسام البدرى

فيروس كورونا

تخفيض راتب

اضطرت اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري، إلى إصدار قرار يتضمن تخفيض راتب المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حسام البدري، بسبب أزمة كورونا.

وأوضحت اللجنة، أنه تقرر تخفيض راتب حسام البدري 25% بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر، نظررًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن حسام البدري، منذ توليه المسؤولية من شهر أكتوبر الماضي وحتي الآن، يتقاضى 750 ألف جنيه شهريا خالصة الضرائب.

وخاض البدري مباراتين فقط كمدير فني لمنتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أعلن  عن تأجيل كافة منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021 بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.


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