تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس

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استقر سعر الدولار اليوم الخميس 26-3-2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

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