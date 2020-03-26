» صور.. وفاة ممثل شهير بكورونا

توفي الممثل والمنتج الأمريكي، "مارك بلوم" عن عمر ناهز 69 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وامتلأت منصات شبكات التواصل الاجتماعي بعبارات النعي للممثل الراحل.

وكتب الكاتب في مجلة نيويورك "مارك هاريس": "كان مارك بلوم ممثلاً رائعًا وقويًا، وجهًا مألوفًا لأي شخص يشاهد التلفاز، أنتج عشرات المسرحيات في نيويورك لعقود من الزمن. أتمنى أن يرقد بسلام."

بينما كتب الكاتب المسرحي "جاك كانفورا": "اكتشفت ممثلاً ورجلًا رائعًا كنت محظوظًا لكونه شارك في إحدى مسرحياتي.. مات صباح اليوم بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "لم يكن مسنًا، كان أحد أكثر الممثلين احترامًا في نيويورك: منارة الذكاء والعطف على خشبة المسرح وخارجها.. خسارة مأساوية".