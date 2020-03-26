يخضع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي للحجر الصحي في منزله، بناءً على قرار رئيس الوزراء البريطاني، بورس جونسون الذي يلزم الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضروري، مع تفشي فيروس كورونا.

ويقضي صلاح وقته داخل المنزل، بين التدريبات، وتمضية الوقت مع زوجته وابنتيه، فضلاً عن القراءة، هوايته المحببة.

إذ يعمل على قضاء وقته في بعض التمرينات الرياضية، حرصًا على لياقته، بعد تجميد النشاط الرياضي في إنجلترا.

ونشر صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورتين، أثناء تمريناته من المنزل، وعلق عليها قائلاً: "العمل من المنزل".

كما نشر صلاح عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من كتاب يقرأه بعنوان: "أمام العرش.. حوار بين الحكام"، لنجيب محفوظ.

ومن المقرر أن يعود فريق ليفربول، لخوض التدريبات الجماعية، بداية من الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، أن نجوم ليفربول، سيعودون إلى خوض التدريبات الجماعية، من خلال حصص تدريبية من المنازل، عن طريق استخدام أحد التطبيقات.

أضافت، أن تلك الحصص التدريبية، ستكون تحت إشراف المدرب الألمانى يورجن كلوب، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، قررت بمد تأجيل المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، حتى 30 ابريل المقبل.

ماذا يفعل «محمد صلاح» داخل الحجر المنزلي

يخضع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي للحجر الصحي في منزله، بناءً على قرار رئيس الوزراء البريطاني، بورس جونسون الذي يلزم الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضروري، مع تفشي فيروس كورونا.

ويقضي صلاح وقته داخل المنزل، بين التدريبات، وتمضية الوقت مع زوجته وابنتيه، فضلاً عن القراءة، هوايته المحببة.

إذ يعمل على قضاء وقته في بعض التمرينات الرياضية، حرصًا على لياقته، بعد تجميد النشاط الرياضي في إنجلترا.

ونشر صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورتين، أثناء تمريناته من المنزل، وعلق عليها قائلاً: "العمل من المنزل".

كما نشر صلاح عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من كتاب يقرأه بعنوان: "أمام العرش.. حوار بين الحكام"، لنجيب محفوظ.

ومن المقرر أن يعود فريق ليفربول، لخوض التدريبات الجماعية، بداية من الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، أن نجوم ليفربول، سيعودون إلى خوض التدريبات الجماعية، من خلال حصص تدريبية من المنازل، عن طريق استخدام أحد التطبيقات.

أضافت، أن تلك الحصص التدريبية، ستكون تحت إشراف المدرب الألمانى يورجن كلوب، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، قررت بمد تأجيل المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، حتى 30 ابريل المقبل.