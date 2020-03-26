  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاة الجمعة

"الأزهر للفتوى" يكشف حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت

محمد صلاح

ماذا يفعل «محمد صلاح» داخل الحجر المنزلي

أمطار على الإسكندرية

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

وزيرة الصحة

"الصحة": تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

ساويرس

خطأ قاتل لـ «ساويرس».. «صلاح عبدالله»: أنت كده بتدعي علينا

مدبولى

مدبولي يوضح للمحافظين عدة أخطاء ارتكبوها أثناء الحظر

الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا

لا داعي للهلع من "كورونا".. الفيروس ضعيف والنظافة تقتله

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس

السيسي

السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة

البدري

قرار صادم من اتحاد الكرة لحسام البدري بسبب كورونا

"الأزهر للفتوى" يكشف حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت

آخر الأخبار

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Advertisements

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

البحوث الإسلامية توضح حكم صلاة الجمعة خارج المسجد

#

الأوقاف: لا يجوز إقامة صلاة الجمعة في المنازل أو عبر الإنترنت

#

الإفتاء تكشف حكم أداء صلاة الجمعة بالمنزل

#

غلق «الأزهر» وإيقاف صلاة الجمعة لمواجهة كورونا

قال المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، شَرَع الله عزَّ وجلَّ صلاةَ الجُمُعة، وفَرَضَها على المُسلمين؛ لحِكَمٍ عُليا، ومقاصدَ عُظمى، منها: إظهار شِعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.
وهذه من أعظم مَقاصِدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامةِ صلاةِ الجُمُعةِ في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم ؛ ولذا اشترط الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.
وتابع، مِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ رحمهُ الله: «مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا ... ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ» [تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق وحاشية الشّلبيّ (1/ 221)]
وأضاف، قد فهم السَّلَفُ الصَّالح هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين-، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ» [مصنف ابن أبي شَيبَة (1/ 466)].
واختتم قائلا، وبِناءً على ما سَبَق؛ فلا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، وإنما تُصلَّى في البيت ظهرًا بغير خطبةٍ أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا.
ويُستَحب أن تُقَام صلاةُ الظُّهر في البيت جماعةً، وأن يَؤمَّ الرَّجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا.
ويُهيب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية بأبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفاظًا على الأنفُسِ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد 25 عامًا من قتله والدتها.. يذبح ابنتها بطريقة بشعة
» السجن عام لمن يسعل في وجه رجال الشرطة في بريطانيا
» صور.. وفاة ممثل شهير بكورونا
» القاهرة تسجل ثلاث حالات وفاة بكورونا خلال يوم
» إلغاء نتائج الموسم بالدوري الإنجليزي بسبب تفشي كورونا
» «مارادونا» يخضع للحجر الصحي
» الصين تمنع دخول الأجانب خوفًا على مواطنيها من كورونا
» السيسي يعزي رئيس إندونيسيا في وفاة والدته
» الكاراتيه المصري يدعم خليك في بيتك بـ3 قرارات من بينها 1000 جنيه سُلفة
» ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس
» جهاز المنتخب يتكفل بـ150 أسرة من متضرري كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية