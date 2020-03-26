للحد من انتشار كورونا.. الصين تعلق دخول الأجانب لأراضيها

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قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت الصين تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتا، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا للوافدين من الخارج، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أكدت فيه قرار تعليق دخول الأجانب يبدأ اعتبارا من الأحد.
وأوضح البيان أن قرار التعليق يشمل حاملي الإقامات، والتأشيرة، واستثناء الدبلوماسيين الأجانب من القرار.
وأضاف أن القرار يتيح للأجانب التقدم للحصول على التأشيرة بقصد التجارة وفعاليات التكنولوجيا والطاقة.
وبحسب اللجنة الصحية الوطنية في الصين، أصيب بالفيروس 81 ألفا و285، وتوفي 3 آلاف و287 منه. -

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