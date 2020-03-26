وفاة ممثل أمريكي شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"

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كورونا في ايطاليا
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المصريون ووكالات

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صادم.. وفاة أول المشاهير بفيروس كورونا

توفي الممثل الأمريكي مارك بلوم، الذي ظهر في بطولة «البحث اليائس عن سوزان»، و«كروكودايل دندي» والمسلسل التلفزيوني «أنت»، بسبب مضاعفات فيروس كورونا عن عمر 69 عاما.
وأكدت مجموعة المسرحيين Playwrights Horizons ونائب الرئيس التنفيذي لشركة SAG-AFTRA الخبر يوم الخميس.
بدأ بلوم، وهو من مواطني نيوجيرسي، التمثيل خلال السبعينيات، وفاز بجائزة أوبي عن أدائه في Playwrights Horizons من إنتاج «Gus and Al» لألبرت إنوراتو خلال موسم 1988-89.
وظهر أيضًا في برودواي في فيلم Lost in Yonkers لفيلم Neil Simon و«أفضل رجل» لـ Gore Vidal و«The Assembled Parties» لريتشارد جرينبرج.
لعب بلوم شخصية روزانا أركيت، روبرتا جلاس، عام 1985 في «البحث اليائس عن سوزان» ومنافسة بول هوجان عام 1986 في فيلم «Crocodile Dundee». وتشمل أرصدته المميزة الأخرى «Lovesick» و«Just Between Friends» و«Blind Date» و«The Presidio».

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