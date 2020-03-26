وزير التعليم يزف بشرى سارة لأولياء الأمور

26 مارس 2020 - 10:50 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم سيقومون بدراسة مسألة استرداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الخاصة دون إنحياز للأهالي، أو التجني على أصحاب المدارس.

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أنهم يعملون وفقا لفقه الأولويات، معقبا: «مش هنتكلم في موضوع المصروفات قبل نهاية الصيف، ميصحش نتكلم في هذا الأمر دلوقتي».

