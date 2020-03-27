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فرنسا تعلن تحرير 3 رهائن فرنسيين محتجزين بالعراق

عرب وعالم

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المصريون ووكالات

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فرنسا تعلن نشر قوات لها في الخليج

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء يوم الخميس، عن تحرير ثلاث رهائن فرنسيين ومواطن عراقي كانوا محتجزين في العراق.
وقال الإيليزيه في بيان رسمي :"رئيس الجمهورية يعرب عن سعادته بتحرير ثلاثة من مواطنينا وهم أنطوان بروشون وجوليان ديتمار وألكسندر غودارزي والمواطن العراقي طارق مطقة، الذين يعملون جميعا في المنظمة غير الحكومية مسيحيي الشرق، والذين تم اختطافهم في بغداد يوم الاثنين 20 يناير 2020".
وقال الإيليزيه إن فرنسا "قامت بكل الجهود اللازمة للتوصل لتحرير الرهائن" وأضافت أن رئيس الجمهورية عبّر عن امتنانه للسلطات العراقية لتعاونها.
في سياق آخر، كانت شرطة مدينة لا شابيل سانت لوك الفرنسية، شمال شرقي البلاد، قد اعتقلت رجلاً مسلحًا وأطلقت سراح أفراد أسرته الذين احتجزهم كرهائن، وهم زوجته الحامل وخمسة أطفال، وذلك في الرابع من مارس/آذار الجاري.
وجاء في بيان الشرطة: "نفذت شرطة ريد الفرنسية لمكافحة الإرهاب عملية احتجز خلالها رجل مسلح، ولم يصب أحد بأي أذى"، وفقا لقناة "فرانس تي في".
وتلقت الشرطة شكوى عن خلاف حاد في أسرة، لكن الشرطة لم تستطع الدخول إلى الشقة عند وصولها مكان الحادث، حيث أن رب المنزل أطلق النار على سيارة ضباط الشرطة واحتجز أفراد أسرته كرهائن بدلا من أن يفتح الباب.

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