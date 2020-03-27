  • الجمعة 27 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

لهذا السبب تصدرت أمريكا عدد الإصابات بفيروس كورونا

منطقة وسط البلد

"الوزراء" يكشف قواعد الحظر يومي الجمعة والسبت

فيروس كورونا

تفاصيل الوضع المآساوي في إيطاليا بعد تفشي كورونا‎

وزير التعليم

وزير التعليم يزف بشرى سارة لأولياء الأمور

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

طبيب تعافى من "كورونا" يوجه رسالة هامة للمواطنين‎

صلاة الجمعة

"الأزهر للفتوى" يكشف حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت

كورونا

للحد من انتشار كورونا.. الصين تعلق دخول الأجانب لأراضيها

كورونا في ايطاليا

وفاة ممثل أمريكي شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"

محمد صلاح

ماذا يفعل «محمد صلاح» داخل الحجر المنزلي

وزيرة الصحة

"الصحة": تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

10 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

عرب وعالم

نائب الرئيس الأمريكي - مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي - مايك بنس
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عاجل.. الحكومة تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

#

الصحة العالمية: وفاة 10 آلاف حالة كورونا في العالم

#

السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»

#

إعلان حالة الطوارئ بالسودان بسبب "كورونا"

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض أعلن حالة الطوارئ في 10 ولايات حتى الآن، بسبب فيروس كورونا.
وأضاف بنس خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده البيت الأبيض حول تداعايات تفشي كورونا: " مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة".
وأوضح " نائب الرئيس الامريكي ترامب"، أن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19  في الولايات المتحدة الامريكية، تجاوز عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، حيث وصلت الإصابات بها إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة وتسعى  أمريكا للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.
وأكمل " نائب الرئيس الامريكي ترامب" حديثة قائلا :" الإدارة تعمل على نشر مبادئ توجيهية جديدة لواضعي السياسات على مستوى الدولة لاستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحافظة على التباعد الاجتماعي أو زيادته أو تخفيفه وغير ذلك من إجراءات التخفيف التي وضعها، محذراً من أن  أمريكا تصبح المركز التالي لـ  كوفيد 19، وفرض ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق، مما حد من التجمعات العامة لاحتواء الفيروس.
من جهته، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحسب مانقلت قناة الحدث، أن الإدارة الأمريكية تعمل على نشر توجيهات جديدة من شأنها تقديم المشورة للحكام في الولايات في جميع أنحاء البلاد بشأن التغييرات المحتملة في التباعد الاجتماعي لمكافحة وباء كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 10 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
» بعد 25 عامًا من قتله والدتها.. يذبح ابنتها بطريقة بشعة
» السجن عام لمن يسعل في وجه رجال الشرطة في بريطانيا
» صور.. وفاة ممثل شهير بكورونا
» القاهرة تسجل ثلاث حالات وفاة بكورونا خلال يوم
» إلغاء نتائج الموسم بالدوري الإنجليزي بسبب تفشي كورونا
» «مارادونا» يخضع للحجر الصحي
» الصين تمنع دخول الأجانب خوفًا على مواطنيها من كورونا
» السيسي يعزي رئيس إندونيسيا في وفاة والدته
» الكاراتيه المصري يدعم خليك في بيتك بـ3 قرارات من بينها 1000 جنيه سُلفة
» ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية