موريتانيا.. الوزراء يتبرعون برواتبهم لمواجهة كورونا

26 مارس 2020 - 11:10 م

قرر أعضاء الحكومة الموريتانية، الخميس، التبرع برواتبهم للمساهمة في جهود التصدي لفيروس "كورونا" في البلاد.



وقال الناطق باسم الحكومة سيدي ولد سالم، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط: "الوزراء قرروا المساهمة بشكل فردي من خلال تبرع كل واحد منهم براتبه الشهري للصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكافة وسائلها للتصدي لهذا الفيروس ومواكبة التحديات الناجمة عنه؛ "حيث خصص مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الخميس أساسا بالإشكالية الناتجة عن هذا الوباء وتداعيات حظر التجوال على حياة المواطنين والمنظومة الاقتصادية بصفة عامة وتموين وتأمين البلد".

والأربعاء، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا، مشيرا أنه سيكون مفتوحا أمام كل من يرغب في المساهمة في جهود التصدي للفيروس.

وقال، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن حكومة بلاده ستتحمل فواتير المياه والكهرباء، لمدة شهرين عن جميع الأسر الفقيرة (لم يحدد عددها) في البلاد، وتقدم مبالغ مالية شهرية لـ30 ألف أسرة فقيرة في العاصمة نواكشوط.

وأعلنت موريتانيا، في وقت سابق الخميس، ارتفاع إصابات الفيروس إلى 3 بعد تسجيل إصابة جديدة لمواطن قدم إلى البلاد في 15 مارس/آذار الجاري من فرنسا.